باتشيكو يشارك في تدريبات الزمالك.. و جنش "لاعبا"

شارك البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة خلال تنفيذ إحدى الجمل التدريبية الخاصة بالتمرير القصير .

وحرص باتشيكو على المشاركة من أجل تصحيح بعض الأمور الفنية للاعبين .

كما شارك محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق في التقسيمة كلاعب.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

رجيلة خلال تنفيذ إحدى الجمل التدريبية الخاصة بالتمرير القصير .وحرص باتشيكو على المشاركة من أجل تصحيح بعض الأمور الفنية للاعبين .كما شارك محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق في التقسيمة كلاعب.ويستعد الفريق لمواجهة نظيره نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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