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مسحة كورونا الثانية تؤكد سلامة ثلاثي المقاولون العرب

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أظهرت الفحوصات الطبية لثلاثي المقاولون العرب، المصاب، اليوم الخميس، سلبية مسحتهم من فيروس .
وكانت قد أظهرت الفحوصات الطبية الأولى "مسحة كورونا" ، التي خضع لها لاعبي والجهاز الفني والإداري، للمقاولون العرب، إيجابية اثنين من اللاعبين، ومدرب حراس المرمى.
وأكدت نتيجة مسحة كورونا الثانية التي أجراها ثلاثي المقاولون المصاب أمس، الأربعاء، عن سلبية عينتهم، وتأكد سلامتهم، وحدوث خطأ فقط في المسحة الأولى.
ودخل المقاولون العرب في معسكر مغلق لمدة أسبوع، منذ يوم الجمعة الماضية،

للمنافسة بقوة على المربع الذهبي بالدوري، بالإضافة لمشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، في النسخة المقبلة.
ومن المقرر أن تكون المباراة المقاولون وأرنا سولار ، يوم ٢٨ نوفمبر الجاري، بجيبوتي، على أن تكون مباراة العودة بمصر، على ستاد الجبل الأخضر بالمقاولون، في أيام، ٤-٥-٦ من شهر ديسمبر المقبل.
 

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