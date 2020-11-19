مسحة كورونا الثانية تؤكد سلامة ثلاثي المقاولون العرب

أظهرت الفحوصات الطبية لثلاثي المقاولون العرب، المصاب، اليوم الخميس، سلبية مسحتهم من فيروس كورونا.
وكانت قد أظهرت الفحوصات الطبية الأولى "مسحة كورونا" ، التي خضع لها لاعبي والجهاز الفني والإداري، للمقاولون العرب، إيجابية اثنين من اللاعبين، ومدرب حراس المرمى.
وأكدت نتيجة مسحة كورونا الثانية التي أجراها ثلاثي المقاولون المصاب أمس، الأربعاء، عن سلبية عينتهم، وتأكد سلامتهم، وحدوث خطأ فقط في المسحة الأولى.
ودخل المقاولون العرب في معسكر مغلق لمدة أسبوع، منذ يوم الجمعة الماضية،
ومن المقرر أن تكون المباراة المقاولون وأرنا سولار ، يوم ٢٨ نوفمبر الجاري، بجيبوتي، على أن تكون مباراة العودة بمصر، على ستاد الجبل الأخضر بالمقاولون، في أيام، ٤-٥-٦ من شهر ديسمبر المقبل.
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