الخطيب يفتتح البوابة الرئيسية لمقر الأهلي بالجزيرة

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الخميس، بوابة النادي الرئيسية بمقر النادي بالجزيرة، بعد الانتهاء من أعمال إنشائها.
ويعكس تصميم البوابة الجديدة شخصية الأهلي، من خلال
وفي هذا السياق شهد مقر الأهلي بالجزيرة العديد من عمليات التطوير الإنشائي والمعماري، ومن بينها تطوير البوابة الرئيسية وتجديد الأسوار الخارجية للنادي.
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