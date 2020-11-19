الخطيب يفتتح البوابة الرئيسية لمقر الأهلي بالجزيرة

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الخميس، بوابة النادي الرئيسية بمقر النادي بالجزيرة، بعد الانتهاء من أعمال إنشائها.

ويعكس تصميم البوابة الجديدة شخصية الأهلي، من خلال

التركيز على اللون الأحمر، إذ شهد مقر النادي بالجزيرة طفرة إنشائية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، استكمالًا للخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي على كل المستويات.وفي هذا السياق شهد مقر الأهلي بالجزيرة العديد من عمليات التطوير الإنشائي والمعماري، ومن بينها تطوير البوابة الرئيسية وتجديد الأسوار الخارجية للنادي.