عصام الحضري يفتتح أكاديمية لحراسة المرمى بالتعاون مع "ثري دبليو"

بعد ساعات قليلة من إعلانه اعتزال كرة القدم، قرر الحارس الأسطوري عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، إطلاق أكاديمية لحراسة المرمى بالتعاون مع شركة "ثري دبليو"، ومن المنتظر أن يبدأ الحارس الدولي استقبال الراغبين في الاشتراك بالأكاديمية بداية من أول ديسمبر المقبلة.

وأعلن الحضري أنه سيقوم بنفسه بالإشراف على تدريب الحراس، وأعد أحدث الطرق العالمية لاكتشاف مواهب كبيرة في مركز حراسة المرمى في مصر. وقال الحارس صاحب الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم المصرية، إنه يرغب في خلال أقل من خمسة

أعوام في تقديم أكثر من حضري جديد للكرة المصرية.من جانبه أعرب الأستاذ وليد السعيد رئيس مجلس إدارة شركة ثري دبليو عن سعادته بالتعاون مع الحضري في تلك الشراكة التي ستقدم الكثير للكرة المصرية في المستقبل.وأضاف سعد بأن الشركة ستوفر كل الدعم للأكاديمية من أجل نجاح المشروع، وتقديم نجوم في مركز حراسة المرمى لمنتخب مصر.