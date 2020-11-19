ميسي يرد على عم جريزمان في المطار: “سئمت من كوني مشكلة برشلونة”

رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على عم المهاجم الفرنسي “أنطوان جريزمان” أثناء تواجده في مطار برشلونة بعد رحلة استغرقت 15 ساعة، قائلاً أنه سئم من كونه مشكلة كل شيء داخل أسوار برشلونة، أثناء إجابته على سؤال خص إدعاءات عم جريزمان كونه المُسيطر الأول على النادي.

وتحدث عم جريزمان “إيمانويل لوبيز” عقب انتهاء الجولة الماضية في الدوري الإسباني، والتي شهدت فوز عريضًا للبرسا على ريال بيتيس بنتيجة 2/5، قائلاً “كان جريزمان مقتنعًا بأنه لن ينجح خلال الستة أشهر الأولى له رفقة برشلونة، لكن ما لم أتوقعه هو أنه سيستمر عامًا كاملاً” .

وأضاف إيمانويل لوبيز “علاوة على ذلك، مع ليونيل ميسي، أعرف ما يحدث داخل النادي – إنه ليس بالأمر السهل- ميسي لا يعمل بجد بما فيه الكفاية في برشلونة ويتم تنظيم الدورات التدريبية لإرضاء بعض الأشخاص، وهو أمر جيد إذا كنت لا ترغب في العمل بجد”.

لكن ميسي بعد عودته إلى برشلونة رد على اتهامات لوبيز ووكيل أعمال جريزمان السابق إيريك أولهاتس الذي اتهم قائد برشلونة ايضاً بسبب معاناة المهاجم الفرنسي وقال للصحفيين إنه “سئم من كونه المشكلة دائمًا”.

وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أثناء وصوله للمطار: “الحقيقة هي أنني سئمت من كوني دائمًا مشكلة كل شيء في برشلونة. بعد 15 ساعة من الطيران أجد مثل هذه الأسئلة في المطار، إن هذا جنون”.

وعانى جريزمان من أول موسم محبط في برشلونة الموسم الماضي بعد انتقاله بقيمة 120 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، حيث اكتفى بتسجيل 15 هدفًا في 48 مباراة مع الفريق الكتالوني.

وأجاب جريزمان عندما سئل مؤخرًا عن علاقته بميسي بالقول “لقد كانت شبيهة بعلاقتنا مع كيليان مبابي، في البداية لم نلتق من خلال التمريرات واستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتوافق معه، لكن مع ميسي، كل شيء سيكون أفضل”.