فيديو | قناة فوكس الأمريكية تسخر من يوفنتوس والدوري الايطالي!

تسبب لاعب الوسط الأميركي اليافع “ويستون مكيني” في تعرض ناديه “يوفنتوس” ومسابقة الدوري الإيطالي للسخرية خلال مشاركته مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في التوقف الدولي الحالي.

وعلقت قناة فوكس سبورتس الأمريكية على لقطة الارتقاء غير الصحيح الذي قام به لاعب وسط يوفنتوس ويستون مكيني وتسبب في إهدار هدف مؤكد على بلاده، بالقول “مكيني بعد ثلاثة أشهر فقط في إيطاليا”، وهي نفس العبارة التي استخدمها معلق المباراة مع ضحكة ساخرة، في اشارة إلى عدم تحسن مستوى اللاعب الشاب خلال الفترة التي قضاها في الدوري الايطالي أو إلى تأثر مستواه بالسلب بعدما ذهب إلى يوفنتوس، حيث جلس على دكة البدلاء في عدة مناسبات.

وحرصت قناة فوكس سبورتس الأميركية الشهيرة على نشر فيديو لقطة الإرتقاء السيء من مكيني داخل منطقة جزاء “منتخب بنما”، عبر الحساب الرسمي للقناة بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وكتبت عليه “مكيني بعد ثلاثة أشهر في إيطاليا” مصحوب برمز يضحك بسخرية.

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وكان مكيني قد انضم إلى البطل القياسي للدوري الايطالي خلال الميركاتو الصيفي المنصرم قادماً من شالكه الألماني على سبيل الاعارة مع خيار الشراء نهاية الموسم الجاري 2021/2020.

ولعب الدولي الأمريكي البالغ من العمر 22 عامًا 4 مباريات في الدوري الايطالي مع يوفنتوس حتى الآن، ساهم خلالها في تسجيل هدف واحد من خلال تمريرة حاسمة.

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شاهد لقطة ارتقاء مكيني الخاطيء