حالات كورونا اليوم | منتخب أوروجواي نقطة ساخنة للفيروس بـ 12 إصابة!

يُشكل منتخب أوروجواي خطورة على عدد كبير من أندية الدوريات الخمس الكبرى خاصةً الإنجليزي والإسباني والإيطالي، بسبب تعرض 12 من لاعبي الفريق للإصابة فيروس كورونا المستجد خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أميركا الجنوبية هذا الأسبوع.

وأصيب نجم هجوم أتلتيكو مدريد لويس سواريز بالاضافة إلى دييجو روسي بالفيروس، ليسبب ذلك قلقًا كبيرًا داخل أندية الدوريات الخمس الكبرى من انتقال العدوى إلى لاعبيهم بعد الانتهاء من تصفيات المونديال للانتظام في المنافسات الأوروبية نهاية الشهر الجاري.

ويوجد عدد غير قليل من ممثلي الدوري الإيطالي في منتخب أوروجواي يشاركون في تصفيات كأس العالم 2022 هذا الأسبوع، ويخشى مع استمرار ارتفاع الحالات في الفريق السماوي ينتشر بالضرورة المرض بين أبرز لاعبي الأندية الكبرى.

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وأكد بيان صادر عن الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم “وجود ستة اختبارات إيجابية جديدة داخل المجموعة”، إضافة إلى أربعة اختبارات تم تحديدها مسبقًا وهم “دييجو روسي ولويس سواريز وأليكسيس رولين وماتياس فينا ورودريجو مونوز ولوكاس توريرا”.

وتحوم شكوك حول تعرض مهاجم مانشستر يونايتد “إدينسون كافاني” بفيروس كورونا المستجد، ما قد يؤدي لغيابه عن صفوف فريقه وافساد انسجامه السريع في أولد ترافورد، حيث سجل كافاني هدفًا أمام إيفرتون في الجولة الماضية من البريميرليج.

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كما أصيب طبيب منتخب أوروجواي “ألبرتو بان” والمسؤول الصحفي “ماتياس فارال” بالإضافة إلى أعضاء الوفد الذي سافر إلى ساو باولو حيث لعب الفريق ضد البرازيل منتصف هذا الأسبوع، وهم “خورخي ري وريتشارد لوبيز وفيكتور بريتيز وإميليانو أجيري”.

ومن بين أولئك الذين يلعبون حاليًا مع أوروجواي لاعب وسط يوفنتوس “رودريجو بنتانكور” ومدافع كالياري المخضرم “دييجو جودين” بالاضافة إلى الجناح الأيسر “ناهيتان نانديز” ومدافع فيورنتينا “مارتن كاسيريس”.

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