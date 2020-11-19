الدوري الاماراتي | قمة غير اعتيادية بين الشارقة والنصر على الصدارة

تجذب مواجهة الشارقة المتصدر وضيفه النصر الوصيف الأضواء عندما يلتقيان الجمعة في قمة غير معتادة ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 15 نقطة من 15 ممكنة بفارق نقطتين عن مطارده النصر الذي حقق 4 انتصارات متتالية منذ تعادله مع الجزيرة 1-1 في المرحلة الأولى، لذلك يتوقع ان تأتي مواجهتهما مثيرة بعدما حقق الفريقان الأرقام الأفضل حتى الآن.

وأبتعد الفريقان عن المنافسة في الدوري لفترة طويلة قبل ان يعود الشارقة في موسم 2018-2019 إلى منصة التتويج للمرة السادسة بعد غياب 23 عامًا، في حين يبحث النصر عن لقب رابع غائب عن خزائنه منذ 1986.

واستأثر الشارقة والنصر بالأرقام الأفضل منذ بداية الموسم الحالي مع تراجع مستوى المنافسين التقليديين العين وشباب الأهلي والوحدة والجزيرة، لذلك فان قمتهما الجمعة تستعيد ذكريات المنافسة القوية بينهما في فترة الثمانينات.

ومنذ تطبيق الإحتراف وأعتماد الإحصاءات في البطولة موسم 2008-2009، لم يسبق للشارقة ان حقق 5 انتصارات على التوالي،في حين حقق النصر افضل بداية منذ 12 عامًا بأربعة انتصارات وتعادل وحيد.

كما أن هجوم الشارقة يعد الأفضل في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفًا، في حين تصدر النصر ترتيب افضل دفاع بهدف وحيد دخل مرماه.

ويعتمد الشارقة على الثلاثي البرازيلي ويلتون سواريز متصدر ترتيب الهدافين بستة أهداف وايغور كورنادو صاحب خمسة اهداف وكايو لوكاس.

في المقابل، يعتمد النصر على الدولي الإماراتي سيباستيان تيجالي والجناح ريان مينديز من الرأس الأخضر والذي سيخوض أول مباراة بمواجهة فريقه السابق، والإسرائيلي ضياء سبع المتألق بشكل لافت بعدما سجل هدفًا ومرر ثلاث كرات حاسمة في أول موسم مع فريقه الجديد القادم اليه من جوانجزو إيفرجراند الصيني.

وأثنى عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة على منافسه، وقال ان “المباراة ستجمعنا بأحد الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب لما يملك من جهاز فني ولاعبين على مستوى عال”.

وتابع “المواجهة ستكون الأصعب لنا منذ بداية الدوري، فالنصر لم يخسر أي مباراة مثلنا وعلينا تقديم مباراة كبيرة اذا أردنا حصد نقاطها كاملة والمحافظة على الصدارة”.

من جهته، توقع الكرواتي كرونوسلاف غورسيك مدرب النصر ان تكون المواجهة “قمة كبيرة بين فريقين ينافسان بقوة وندرك أن الشارقة من أقوى الفرق في الدوري، ولكن نحن نمتلك القدرة على مقارعة اي منافس”.

ويلعب الجمعة أيضًا، بني ياس الثالث (10 نقاط) مع الاتحاد كلباء العاشر بطموح استعادة لغة الانتصارات بعد خسارة وتعادل في المرحلتين الأخيرتين، والفجيرة مع حتا.

وسيكون العين السادس (8 نقاط) مطالبًا بعدم نزف المزيد من النقاط حتى لا يبتعد أكثر عن صدارة الشارقة عندما يحل ضيفًا على الوصل.

وتختتم المرحلة السبت بثلاث مباريات تجمع شباب الأهلي الخامس (9 نقاط) مع الجزيرة السابع (8 نقاط)، والوحدة الرابع مع عجمان، والظفرة مع خورفكان.