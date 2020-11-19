مانشستر سيتي يواصل تمسكه ببيب جوارديولا ويمنحه عقدًا جديدًا

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الخميس تمديد عقد مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني تمديد عقد جوارديولا حتى يونيو 2023.

وكان سينتهي العقد الحالي للمدرب الإسباني مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري 2020/21.

وبعد نهاية العقد الجديد، سيكون المدرب البالغ من العمر 49 عامًا، قضى سبعة مواسم في ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات لموقع النادي الرسمي: “منذ وصولي إلى مانشستر سيتي وأنا أشعر بالارتياح. سواء مع اللاعبين أو الجهاز المعاون أو الإدارة. لقد حققنا معًا العديد من الأهداف والنجاحات”.

وأضاف: “الحصول على هذا النوع من الدعم أهم شيء بالنسبة للمدرب، أملك هنا كل ما يتمناه أي مدرب في عمله، وأتمنى تحقيق المزيد من النجاحات في الموسمين المقبلين”.

واختتم: “التحدي بالنسبة لنا هو أن نواصل النجاحات والتطور، وآمل أن أساعد مانشستر سيتي على ذلك”.

وحقق جوارديولا مع مانشستر سيتي حتى الآن 8 ألقاب. بطولتان دوري إنجليزي ممتاز، بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ثلاث بطولات كأس الرابطة الإنجليزية، وبطولتين درع الاتحاد الإنجليزي.

ورغم تحقيق كافة الألقاب المحلية الممكنة، لكن ما زال هدف جوارديولا الأكبر هو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا رفقة مانشستر سيتي، المستعصي على الفريق منذ تولي المدرب الإسباني المهمة في 2016 وحتى الآن.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير كانت قد أشارت في وقت سابق، لاحتمالية عودة جوارديولا لتدريب برشلونة، وهو ما نفاه المدرب الإسباني بنفسه كثيرًا، مؤكدًا أن فترته في النادي الكتالوني قد انتهت.