رياضة | مرتضي منصور يطلق تصريحا جديدا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يطلق تصريحا جديدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تأكيده بأنه لن يخطئ في حق بلده ، مشددا على أنه وطني ويحب تراب بلده ويدعم جيش وشرطة وقضاء بلاده.

أضاف منصور خلال اجتماع الجروبات البيضاء والمؤتمر الصحفي المنعقد في النادي حاليا أنه لا يوجد أي مكان بما فيها مجلس النواب قادر على صناعة الرجال، بل الرجال هم من يصنعون اي مكان.. مشيرا إلى أنه لأول مرّة يقول هذا الكلام، وأن نادي الزمالك في خطر، ومن الوارد ان يتم هدمه.

أشار رئيس الزمالك إلى أنه يخاطب جميع من يسمعونه، بأن هناك ناديين كبارا في مصر، الأهلي الذي يحترمه ويحترم جماهيره، ولكن لا يمكن ان يختار مجلس إدارة الاهلي رئيس نادي الزمالك.. مشددا على أنه ضد العنف وضد المعايرة وضد الفوضى، مهما كان يحدث، وسبق أنا أكد قبل ذلك ان اي مشجع يجب عليه الالتزام وعدم النزول إلى الشارع.

وتابع منصور: "نحترم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونحبه جدا، ولكن النادي لم يحصل على اي أموال من الدولة، وكل المنشآت التي تمت في النادي على حساب الاعضاء، وما بيننا وبين الوزير هو القانون والدستور".