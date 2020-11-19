رياضة | سمسطا يفوز على القيس وديا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر سمسطا يفوز على القيس وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الكروي الأول بمركز شباب سمسطا الفوز بهدفين نظيفين على ضيفه شباب القيس وذلك في إطار لقاء ودي جمع بين الفريقان اليوم بملعب سمسطا استعدادا للموسم الجديد.

وجاء هدفى سمسطا عن طريق الثنائى أحمد رمضان، وعادل نور.

وخلال اللقاء حرص علي حسن، المدير الفنى لسمسطا على إشراك العديد من اللاعبين بهدف الإطمئنان على جاهزية الفريق بدنيا وفنيا خلال المرحلة المقبلة.

وكان سمسطا قد أعلن عن ضم محمود سيد "راندي"، حارس مرمى ديروط وذلك في صفقة إنتقال حر لمدة موسم وذلك للمشاركة بصفوف الفريق بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

كما نجح مسوؤلى سمسطا في ضم عادل نور، لاعب بني سويف، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأيضا ضم أحمد عبد الحافظ، لاعب الواسطى والمرج.

سمسطا الرياضى نجح في إقتناص بطاقة الصعود للقسم الثانى عقب تصدره للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث برصيد 48 نقطة في إنجاز تاريخي للفريق، ليصبح ثالث فريق ممثلا عن محافظة بني سويف بدوري القسم الثاني عن مجموعة الصعيد.

