رياضة | قنا يواصل صفقاته القوية ويضم حسين ابراهيم لاعب دجله

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر قنا يواصل صفقاته القوية ويضم حسين ابراهيم لاعب دجله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الجهاز الفني لفريق نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم المدير الفني للفريق إبرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، ونجح في الحصول علي خدمات حسين ابراهيم ،لاعب نادي وادي دجلةو كوكاكولا السابق،في صفقة انتقال حر للاعب لمدة موسمين

يذكر أن حسين ابراهيم من أبرز لاعبي خط الوسط،وسبق له اللعب الأندية وادي دجلة كوكاكولا ، ليأتي تعاقده مؤخرا مع نادي قنا الرياضي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن فريق نادي قنا أبرم أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، أبرزها مصطفي شنط لاعب أسوان والجونة والتعدين، ومحمد الامير مهاجم شباب بداوي، ومحمد عامر حارس الشمس، اسلام محمد مهاجم نادي أسوان السابق، ومحمد سيد نوبة لاعب الزهراء، ومحمد جمال لاعب مدافع العبور، كما نجح في التجديد لقائد الفريق محمود شكري