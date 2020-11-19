رياضة | مران الزمالك.. برنامج منفرد لمصطفى محمد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. برنامج منفرد لمصطفى محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي منفرد على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

جاء ذلك عقب عودته من صفوف المنتخب حيث يعاني اللاعب من إجهاد عضلي خفيف بعد مشاركته مع المنتخب في مباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.