رياضة | الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة أبو قير

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة أبو قير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، «رابيد تيست» اليوم الخميس، قبل انطلاق المران، استعدادًا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر أقامتها بعد غد السبت‏.‏

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لاختبار رابيد تيست وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء المسحات ‏الطبية قبل المباريات الرسمية بسبب جائحة كورونا.‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد طالب اللاعبين بالالتزام بالتعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏واتباع كافة الإجراءات الاحترازية. ‏