رياضة | تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق الكرة المصرية نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في ختام بطولة دوري أبطال أفريقيا نهاية نوفمبر الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الأهلي في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل لدور نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه بمجموع المباراتين بنتيجة 5-1 على حساب الوداد الرياضي المغربي.

وعلى الجانب الآخر صعد الزمالك للدور ذاته على حساب الرجاء المغربي، وذلك بعد الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.