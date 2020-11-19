رياضة | نجم نابولي يقترب من إنتر ميلان في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم نابولي يقترب من إنتر ميلان في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي حجز أول صفقاته التي سيبرمها في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن هذا اللاعب هو الصربي نيكولا ماكسيموفيتش نجم دفاع نابولي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان سيتعاقد مع النجم تلصربي بشكل مجاني، حيث أن عقده الحالي مع نابولي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ماكسيموفيتش البالغ من العمر 28 عامًا يعتبر لاعب إحتياطي في نابولي ولا يشارك إلا في مرات قليلة.