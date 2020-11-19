رياضة | مدرب إنجلترا: مازلنا نحاول البناء والتحسن طوال الوقت

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب إنجلترا: مازلنا نحاول البناء والتحسن طوال الوقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه الشاب سيصل لأفضل مستوياته خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام.

واستخدم ساوثجيت عدد من اللاعبين الشباب، بما في ذلك فيل فودين، وجاك جريليش، وماسون ماونت في آخر ثلاث مباريات دولية، فيما غاب العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة.

ورغم أن المنتخب الإنجليزي خسر بهدفين نظيفين أمام بلجيكا وانتهت مسيرته في دوري أمم أوروبا يوم الأحد الماضي، لكن الفوز على إيرلندا الأسبوع الماضي وعلى منتخب أيسلندا أمس الأربعاء قدم العديد من الأسباب للتفاؤل، حيث يبني ساوثجيت الفريق حتى نهائيات أمم أوروبا التي تقام الصيف المقبل، وكأس العالم 2022.

وقال ساوثجيت أمس الأربعاء بعد أن فاز فريقه على أيسلندا 4 / صفر بهدفين لفيل فودين وهدف لكل من ديكلان ريس وماونت :"نحن نحاول أن نبني فريق".

وأضاف :"لم نكن قريبين من وجود فريقنا بشكل كامل سويا هذا الخريف، وأراد جميع أفراد الفريق اللعب".

وأكد :"القائد (هاري كين) أراد اللعب، وقاد هذا. يمكننا أن نحيط اللاعبين الصغار بثبات اللاعبين أصحاب الخبرات".

ومع غياب لاعبين أمثال جوردان هندرسون، ورحيم سترلينج وماركوس راشفورد، قدمت مباراة أيسلندا الكثير من الفرص للاعبين الأصغر سنا للتألق.

وحصل فودين، بأول أهداف الدولية، وريس وماونت وبوكايو ساكا على فرصهم.

وقال ساوثجيت :"مازلنا نحاول البناء والتحسن طوال الوقت. كانت هناك كرة قدم رائعة، وكان من الجيد رؤيتها، كانت الأمور جيدة للاعبين الصغار لتحقيق الأهداف- هذا شيئ مميز لهم".

وأضاف :"الفريق الذي امتلكناه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية سيصل لأفضل مستوياته خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة، وسيحصلون على الكثير من الخبرة من خلال المشاركة مع أنديتهم ومع المنتخب. سنستثمر الوقت فيهم. وهناك أيضا بعض اللاعبين الكبار الذي يقدمون مستويات جيدة للغاية".

وقال ساوثجيت أنه يتفهم مخاوف مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي كانوا يخشون من إمكانية حدوث المزيد من الإصابات ، خلال المباريات الدولية بسبب تزاحم جدول المباريات، جراء التأجيلات التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وقال :"لدي تعاطف تام مع مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم معقد للغاية على الجميع. لم نختار هذا الفريق للمواجهة".

وأضاف :"لعبنا دورنا من خلال تكييف تدريباتنا، من خلال تدوير اللاعبين في المباريات الودية، ولكننا بحاجة للمنافسة. يجب أن نستغل كل الفرص المتاحة لنا. نحن خلف فرنسا والبرتغال، وهم يدفعون بالتشكيل الأساسي".

وقال ساوثجيت أن فودين، لاعب مانشستر سيتي، وجاك جريليش، لاعب أستون فيلا، أظهرا أنهما ينتميان لأعلى المستويات.

وذكر :" أتمنى دائما أن يشعر اللاعبون بحرية اللعب مثلما يشعرون مع أنديتهم وفعل فودين هذا".

وأضاف :" كان هناك عروض ممتازة، خاصة من جاك جريليش ، شخص ما صغير للغاية. إنه توازن جيد أن يكون لديك لاعب لديه نزعة هجومية في هذا المركز".

وأكد :"كان من الجيد أيضا أن نرى ماسون ماونت في وسط الملعب مرة أخرى، هو يجعل المهاجمين يركضون. كان أداؤنا الهجومي جيد للغاية. وأظهر بوكايو ساكا إمكاناته مرة أخرى".