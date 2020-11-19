رياضة | صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق ينتظمون في مران الأهلي غدًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق ينتظمون في مران الأهلي غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن ثلاثي الفريق العائد من فترة الإعارة، ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الجمعة.

وأشار مدير الكرة إلى أنه اجتمع بالثلاثي العائد من فترة الإعارة قبل انطلاق مران الأهلي مساء اليوم؛ بالإضافة إلى اجتماع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق معهم.

وقال مدير الكرة إن الجهاز الفني حدد برنامجًا تدريبيًّا للثلاثي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.