رياضة | محمود الخطيب يحضر مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر محمود الخطيب يحضر مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتواجحد الخطيب في مران الفريق الأحمر وحرص على الشد من أزر اللاعبين ومساندة الفريق قبل المرحلة المقبلة الهامة والتي تشهد خوض الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.