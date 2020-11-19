رياضة | جيرالدو ينتظم في مران الأهلي غدًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر جيرالدو ينتظم في مران الأهلي غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق غدًا، وفقًا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وخاض منتخب أنجولا مواجهتي الكونغو الديمقراطية، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون ٢٠٢٢.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.