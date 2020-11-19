شكرا لقرائتكم خبر عن مران كامل لزيزو وعلاء في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمود علاء وأحمد سيد "زيزو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وأدى الثنائي التدريبات بشكل كامل بعد عودتهما من معسكر المنتخب الوطني حيث يؤدي علاء التدريبات الجماعية في ظل عدم مشاركته في مباراتي توجو، كما شارك زيزو في التدريبات الجماعية بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية أمس. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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