شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى يخطط لخطف«ميسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن نادى مانشستر سيتى مستعد من جديد لمفاوضة أيقونة برشلونة الإسبانى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى فى وقت أقرب مما هو مخطط له، من خلال عقد الصفقة فى شهر يناير المقبل بدلاً من الانتظار للصيف المقبل وضمه بالمجان، حيث كان السيتى يتطلع لضمه فى الصيف الماضى بعد خلافات اللاعب مع إدارة ناديه، لكن البارسا تمسك بقيمة الشرط الجزائى فى عقده البالغ 700 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتى يفكر فى تقديم عرض للتعاقد مع ميسى فى منتصف الموسم مقابل مبلغ مالى بدلاً من الانتظار حتى يصبح لاعبًا حرًا فى الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيتى يعتزم التقدم بعرض ربما يقل عن 50 مليون جنيه إسترلينى، وقد يكون هذا المبلغ مغريًا للعملاق الإسبانى للاستغناء عن ميسى وتجنب خسارة الفائز بالكرة الذهبية ست مرات مجانًا، حيث إن برشلونة يحارب حاليًا دينًا قدره 440 مليون جنيه إسترلينى.

وسجل ميسى ستة أهداف فى 10 مباريات مع البارسا هذا الموسم، لكنه لايزال غير سعيد فى مباريات البارسا، فدائما ما ترصد له الكاميرات لقطات فى الملعب يبدو خلالها غير سعيد وليس لديه الحماس المعتاد.

ميسى هو أعلى أجر حاليًا فى برشلونة، حيث يكسب النجم الأرجنتينى نحو 500 ألف جنيه إسترلينى فى الأسبوع (30 مليون يورو فى الموسم).

وإذا نجح السيتى فى ضمه فى يناير فسيكون ميسى مؤهلاً للعب فى مراحل خروج المغلوب من دورى أبطال أوروبا إذا تأهل السيتى، على الرغم من أنه سبق له اللعب فى البطولة هذا الموسم مع برشلونة.

الانتقال إلى السيتزنز سيشهد عودة ميسى إلى جوارديولا، مدرب برشلونة السابق، وكذلك صديقه وزميله فى منتخب الأرجنتين سيرجيو أجويرو.

فى السياق نفسه، قال فيكتور فونت، المرشح لرئاسة برشلونة، إن ليونيل ميسى يجب أن يستمر فى النادى حتى يقود الفريق فى الفترة المتبقية فى مسيرته ويلعب دورا استراتيجيا عندما يعتزل اللعب.

واقترب أفضل لاعب فى العالم ست مرات وهداف برشلونة التاريخى من الرحيل عن النادى فى أغسطس الماضى بعدما توترت علاقته برئيس النادى آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو.

لكن اللاعب الأرجنتينى يستطيع الرحيل عن النادى، الذى قضى فيه مسيرته بأكملها، دون مقابل فى نهاية الموسم الجارى إلا إذا وقع على عقد جديد قبل نهاية يونيو.

ويبدو فونت، الذى قاد حملة ضد بارتوميو أجبرته على الاستقالة فى أكتوبر، مرشحًا بارزًا للفوز بالانتخابات فى 24 يناير، ويثق فى أنه يمكن إقناع أفضل لاعب فى العالم بالبقاء.

وقال فونت: «عندما تكون محظوظا بما يكفى بوجود أفضل لاعب فى العالم فى فريقك، فإنك تحتاج إلى الاحتفاظ بهذه الموهبة».

وأضاف: «إذا ذهب ميسى إلى منافس فلن نجد بسهولة البديل، لأنه لا يوجد بديل له، لذا فإن الإبقاء عليه على المدى القصير سيكون حاسما».

وتابع: «لكن بالنسبة لنا العلاقة بين ميسى وبرشلونة هى علاقة استراتيجية، ونحن نريد ضمان توفير الظروف المناسبة له لكى يلعب دورا فى النادى حتى بعد أن يعتزل. يمكن له المساهمة بالكثير من الأفكار».