شكرا لقرائتكم خبر عن حامد والونش في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم طارق حامد ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وجاءت مشاركة الثنائي عقب عودتهما من معسكر المنتخب الأول حيث خصص الجهاز الفني تدريبات خاصة للثنائي.

كما انتظم في التدريبات محمد عبد السلام مدافع الفريق عقب عودته من معسكر المنتخب الأولمبي.

وأدى الثلاثي برنامجا تدريبيا خاصا بالجري حول الملعب وتدريبات خفيفة بالكرة.

كما انتظم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق في تدريبات حراس المرمى تحت قيادة عمرو عبدالسلام بعد عودته من صفوف المنتخب.

وأدى أبو جبل التدريبات بشكل طبيعي برفقة زملائه الحراس محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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