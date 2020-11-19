شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج منفرد لمصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي منفرد على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

جاء ذلك عقب عودته من صفوف المنتخب حيث يعاني اللاعب من إجهاد عضلي خفيف بعد مشاركته مع المنتخب في مباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج منفرد لمصطفى محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.