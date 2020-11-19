شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاته مدريا فنيا للجونه ويعاونه ابوجريشه وابو المجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس ادارة نادي الجونه برئاسة سميح ساويرس علي تجديد الثقة في رضا شحاته مديرا فنيا للفريق الكروي الاول بالنادي واعلن النادي عن الجهاز المعاون لشحاته والدي يتكون من محمد محسن ابو جريشه مدرب عام و ابو المجد مصطفي مدرب ومحمد العقباوي مدرب لحراس المرمي ومحمد وسيم مدرب احمال الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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