شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كهربا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبت نتيجة مسحة كورونا محمود عبد المنعم «كهربا » صانع العاب فريق الأهلى أصابته بفيروس كورونا عقب أجراء المسحات داخل القلعة الحمراء أمس وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

و تأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي عن مواجهة فريقه أمام أبو قير للأسمدة المقرر إقامته يوم السبت المقبل والذي يأتي في ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث حصل الجناح الدولي على 3 إنذارات.