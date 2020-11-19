شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تنعى هيرماس رضوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص تعازيه لوفاة الأستاذ هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد الرياضي. ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل ولنادي بني عبيد الرياضي لوفاة الراحل الأستاذ هرماس رضوان، الذي كان مثالًا للخلق الرفيع والأخلاق الحميدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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