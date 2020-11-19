انتظام الرباعى الدولى فى التدريبات الجماعية لنادى الزمالك

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جدة - عمرو شويل انتظم طارق حامد ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وجاءت مشاركة الثنائي عقب عودتهما من معسكر المنتخب الأول حيث خصص الجهاز الفني تدريبات خاصة للثنائي. كما انتظم في التدريبات محمد عبد السلام مدافع الفريق عقب عودته من معسكر المنتخب الأولمبي. وأدى الثلاثي برنامجا تدريبيا خاصا بالجري حول الملعب وتدريبات خفيفة بالكرة. كما انتظم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق في تدريبات حراس المرمى تحت قيادة عمرو عبدالسلام بعد عودته من صفوف المنتخب. وأدى أبو جبل التدريبات بشكل طبيعي برفقة زملائه الحراس محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر. خضع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي منفرد على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. جاء ذلك عقب عودته من صفوف المنتخب حيث يعاني اللاعب من إجهاد عضلي خفيف بعد مشاركته مع المنتخب في مباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم. وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

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