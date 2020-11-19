شكرا لقرائتكم زيزو ومحمود علاء يشاركان في مران الزمالك كاملا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمود علاء وأحمد سيد "زيزو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وأدى الثنائي التدريبات بشكل كامل بعد عودتهما من معسكر المنتخب الوطني حيث يؤدي علاء التدريبات الجماعية في ظل عدم مشاركته في مباراتي توجو، كما شارك زيزو في التدريبات الجماعية بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية أمس. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر. خضع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي منفرد على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. جاء ذلك عقب عودته من صفوف المنتخب حيث يعاني اللاعب من إجهاد عضلي خفيف بعد مشاركته مع المنتخب في مباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم. وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

كانت هذه تفاصيل خبر زيزو ومحمود علاء يشاركان في مران الزمالك كاملا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.