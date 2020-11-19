شكرا لقرائتكم محمد شريف يشارك في مران الأهلي وانتظام ديانج وأيمن أشرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد شريف، لاعب الاهلى فى مران اليوم للمرة الأولى بعد انتهاء إعارته إلى نادى إنبي.

وعقد محمد شريف جلسة مع الجهاز ألفني؛ للحديث عن المرحلة المقبلة، خاصة بعدما عاد اللاعب لتدريبات ألفريق عقب انتهاء فترة الإعارة التى قضاها فى صفوف إنبى وقدم فيها مستويات جيدة. ويستعد الأهلى لمواجهة «أبو قيرللأسمدة» فى كأس مصر بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ8.

كما شارك المإلى أليو ديانج، لاعب ألفريق بقوة فى تدريبات الكرة عصر اليوم بعد انتظامه فى تدريبات ألفريق. .وكان اللاعب قد غادر مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام ناميبيا، متأثرًا بإصابة خفيفة قبل أن ينتظم اليوم فى تدريبات الكرة بألفريق، ويعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وشارك أيمن أشرف، لاعب ألفريق فى المران الجماعي، وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطنى أمام توجو، التى أقيمت مؤخرًا فى التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون بعد تعرضه لإصابة..وانتظم أشرف فى المران الجماعي، الذى اشتمل على تدريبات الكرة، والتركيز على الجوانب ألفنية والخططية.