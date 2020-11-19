شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يؤكد انتظام علي معلول فى تدريبات الأهلي السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن التونسي علي معلول، لاعب الفريق، سينتظم في مران الفريق بعد غدٍ السبت، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده وخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة الكأس.

و ظهر المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى القلعة الحمراء منذ قليل لأول مرة بعد التعاقد مع الأهلي مؤخرا لمدة أربعة مواسم قادما من الرجاء البيضاوى المغربي مقابل مليونى دولار.

وكان بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد. ووصل اللاعب إلى مطار القاهرة، وكان فى استقباله رأفت إبراهيم إدارى الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.