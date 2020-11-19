باتشيكو يقود التدريبات الجماعية في الزمالك.. و جنش لاعبا

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جدة - عمرو شويل شارك البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة خلال تنفيذ إحدى الجمل التدريبية الخاصة بالتمرير القصير. وحرص باتشيكو على المشاركة من أجل تصحيح بعض الأمور الفنية للاعبين . كما شارك محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق في التقسيمة كلاعب. خضع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي منفرد على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. جاء ذلك عقب عودته من صفوف المنتخب حيث يعاني اللاعب من إجهاد عضلي خفيف بعد مشاركته مع المنتخب في مباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم. وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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