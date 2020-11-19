الأهلي يسابق الزمن لعلاج أجايي للحاق بنهائي إفريقيا

اكتفى جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بأداء جلستي علاج طبيعي و”جيم”، على هامش مران الفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام بعد غد السبت في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وكان أجايي تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء أمس، وخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران.

ويقوم أجايي بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة أبو قير في كأس مصر، ثم لقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

وخضع الأهلي لاختبار “رابيد تيست” قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص باتحاد الكرة، الذي يلزم جميع الفرق بإجراء مسحات طبية أو تحليل “رابيد تيست” قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.