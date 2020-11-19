الأهلي يسابق الزمن لعلاج أجايي للحاق بنهائي إفريقيا

اكتفى جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بأداء جلستي علاج طبيعي و”جيم”، على هامش مران الفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام بعد غد السبت في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وكان أجايي تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء أمس، وخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران.
ويقوم أجايي بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة أبو قير في كأس مصر، ثم لقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.
وخضع الأهلي لاختبار “رابيد تيست” قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص باتحاد الكرة، الذي يلزم جميع الفرق بإجراء مسحات طبية أو تحليل “رابيد تيست” قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.
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