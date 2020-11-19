شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل الى ربع نهائي لاس بالماس للتنس بأسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصلت ميار شريف لاعبة منتخب التنس ، تألقها ، و تميزها ، بعد التغلب على ماتا كوستيك لاعبة اسبانيا ، بنتيحة 2/1، لتحصل على بطاقة التأهل الى ربع نهائي بطولة لاس بالماس ، التي تقام بأسبانيا .

كانت ميار شريف شريق قد نجحت في الفوز علي الإسبانية ربييرا باسولس بمجموعتين للاشيء والتأهل إلى الدور الثاني لبطولة لاس بالماس لتنس بإسبانيا.

شهد التصنيف العالمى الشهرى للتنس للاعبات المحترفات قفزة غير مسبوقة لميار شريف لاعبة التنس بعد تتويجها ببطولة تشارلستون الأسبوع الماضى. وقفزت ميار شريف 32 مركزًا هذا الشهر، وأصبحت رقم 132 على العالم بدلا من 164، بعد حصولها على 136+ نقطة ليرتفع رصيدها لـ571 نقطة.

وحرص محمد الكردى، مساعد وزير الشباب والرياضة ومحمد عبد الأول معاون وزير الشباب والرياضة، على استقبال ميار شريف بطلة مصر فى التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية، فى مطار القاهرة مؤخرا قادمة من أمريكا، بعد التتويج ببطولة تشارلسون الدولية للتنس، وتقدمها فى التصنيف العالم.