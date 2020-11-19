شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. رضا شحاتة المدير الفنى للجونة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادي الجونة، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل وسيتولى رضا شحاتة، منصب المدير الفني لنادي الجونة، ومعه محمد محسن أبوجريشة مدربًا عامًا وأبو المجد مصطفى، مدرب مساعد، ومحمد العقباوي مدربا لحراس المرمى، ومحمد وسيم وعمرو جمال مدربا الأحمال.

وكان الجونة بدأ منذ 10 أيام الإستعداد للموسم الكروي الجديد، بمشاركة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يُذكر أن الجونة، دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من نور السيد لاعب خط وسط الاتحاد السكندري وأحمد عامر، لاعب خط وسط نادي أسوان ومحمود الجزار، مدافع الأهلي.

من ناحية أخرى، أكد الزامبى والتر بواليا، مهاجم الجونة، أنه لم يتلق أى عروض من الأهلى أو الزمالك، وأنه لا ينوى حسم مستقبله فى الوقت الحالى، لأن عقده مع الجونة يستمر حتى نهاية 2022، ما يجعل مصيره مرتبطاً بقرار إدارة النادى، لذا فهو يفضل الانتظار حتى نهاية العقد.

وقال بواليا، فى تصريحات لموقع "يان أفريكان فوتبول"، موسمى الأول كان جيدًا جدًا فى مصر، حققت 75% مما خططت له ولكنى أطمح للمزيد، أحرزت 13 هدفًا وأنهيت الموسم كثالث الهدافين".

وأضاف المهاجم الزامبى، "مازال لدى عامين فى عقدى مع الجونة، هناك الكثير من العروض ولكن يبقى القرار حول مستقبلى بيد الإدارة، أنا حتى الآن لاعب في الجونة".

وبسؤاله عن تلقيه عروضاً من الأهلى والزمالك، قال مهاجم الجونة، "لا أمتلك سوى عرضين رسميين فقط من بين كل العروض التى وصلتني، الأول من الكويت الكويتى والثانى من الترجي التونسى، وأفضل الانتظار قبل حسم مستقبلي".