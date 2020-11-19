شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: عودة الثلاثى المعار للتدريبات الجماعية غدا والان مع تفاصيل الخبر
وقال مدير الكرة إن الجهاز الفني حدد برنامجًا تدريبيًّا للثلاثي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
وصل المالى أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد مشاركته مع منتخب بلاده بالتصفيات الأفريقية، ويعد اليو ديانج أحد أهم أعمدة الأهلي الفترة الأخيرة ويقدم اللاعب الدولى مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر منذ أن أصبح لاعبا أساسيا داخل الأهلي.
ويعد اليو ديانج أحد أهم أعمدة الأهلي في الفترة الأخيرة ويقدم مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر منذ أن أصبح لاعبا أساسيا داخل الأهلي.
وتعرض الدولى المالى آليو ديانج، لاعب وسط النادى الأهلى، للإصابة مع منتخب بلاده أمام نظيره منتخب ناميبيا فى المباراة التى أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والتى فاز بها منتخب بلاده 2-1 ليتأهل رسميا إلى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2021 والتى ستقام فى الكاميرون.
وخرج آليو ديانج فى الدقيقة 60 بعدما شعر ببعض الآلام، عقب ظهوره بشكل مميز خلال اللقاء، وصناعته للهدف الأول لمنتخب مالى فى شباك ناميبيا.
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