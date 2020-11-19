شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. علاقة هرقل وجلجامش بكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رياضة كمال الأجسام تندرج ضمن الألعاب غير المعترف بها من جانب اللجنة الأوليمبية، مثل الاسكواش والسومو والكاراتيه وغيرها من اللعبات، وتعرف شعبيا برياضة الحديد والمصارعين والبديبلدينج وترجمتها الحرفية لما قام به المصريون فى الأربعينيات ببناء الأجسام.

كان فى القدم التمجيد لأصحاب الأجسام القوية مفتولة العضلات، فكان يتم وصف الأسطورة الرافدية جلجامش بأنه طويل القامة ضخم الجسم مفتول العضلات لا يماثله أحد فى صورة جسمه.

وعند اليونان كان البطل الخارق هرقل نصف الإله ونصف البشر يتمتع بجد خارق قوى البنيان مفتول العضلات، وأصبح رمزا للألعاب اليونانية القديمة، أما فى القرآن فتم الإشارة إلى قوة الجسم عن طالوت، زعيم بنى إسرائيل، فتم وصفه بقوله، "إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء".

بدأت تظهر على شكلها الحالى فى القرن التاسع عشر الميلادى بلندن، حيث قام أحد الألمان باستعراض عضلات جسده فى المهرجانات أمام الجمهور، وزادت شعبيتها بعد الحرب العالمية وتم تأسيس الاتحاد الدولى للعبة عام 1946 على يد الكندى بن وايدر.