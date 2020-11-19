شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يصرف النظر عن الاحتراف فى الوقت الراهن لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف اللاعب الدولى مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأول، النظر فى الوقت الراهن عن الاحتراف الخارجى، حيث استقر البلدوزر على تأجيل فكرة اللعب فى الدوريات الأوروبية حاليًا لعدة أسباب يراها الأنسب فى الوقت الحالى.

ورغم تلقى مصطفى محمد، مهاجم الزمالك عدة عروض احترافية فى الوقت الحالى من عدة دوريات أوروبية أبرزها عرض بـ 4 مليون دولار من الدورى التركى، غير أنه استقر فى النهاية على تأجيل فكرة احترافه حالياُ.

ويُخطط مسئولو الزمالك، لضم مهاجم جديد، لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، خاصة بعدما تم وعد مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض الأساسي، بالموافقة على أى عرض احتراف سيصل له عقب نهاية بطولة دورى أبطال أفريقيا، حال مساهمته فى تتويج الفريق بالبطولة بعدما تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من بعض الأندية التركية، إلا أنه تم رفضها مع وعده بالحصول على فرصة الاحتراف المناسبة له وللنادى فى التوقيت المناسب، لذا يسعى الزمالك لدراسة أكثر من سيرة ذاتيه لعدد من المهاجمين من أجل الاستقرار حول ضم أحدهم سواء فى الفترة الحالية مع دراسة تأجيل الأمر إلى فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، وهو ما سيتم حسمه بعد التشاور مع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، خلال المرحلة الجارية.

دخل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، فى سباق هدافى دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالي بعدما أحرز هدفه الثامن فى البطولة أمام الرجاء المغربي أمس فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الزمالك 3/1 فى استاد القاهرة.