شكرا لقرائتكم خبر عن مسحات كورونا لـ"شوبير وزاهر وإمام " بعد شائعة متعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر وكذلك حازم إمام نجم الزمالك السابق ، على اجراء مسحات كورونا للتاكد من سلامتهم بعد الشائعات التي ترددت عن أصابة عماد متعب نجم مصر والاهلى بفيروس كورونا والذى تواجد معهم في الأستوديو التحليل لمباراة المنتخب الاوليمبى والبرازيل مساء الثلاثاء الماضى .

وترددت شائعات عن إصابة متعب بفيروس كورونا فور انتهائه من التحليل في الأستوديو ، فاتخذ جميع زملائه الاعلاميين والمحلليين أجراءات احترازية بعمل مسحات كورونا للتأكد من سلامتهم لكونهم كانوا مخالطين ..وجاء نتائج سلبية في نفس الوقت أكد متعب سلامته وعدم اصابته بكورونا .

اجرى أحمد شوبير وسيف زاهر مسحة كورونا والتحاليل مساء الاربعاء وجاءت سلبية ،بينما أجرى حازم امام المسحة صباح اليوم للاطمئنان على سلامتهم ، فى الوقت الذى أكد متعب أنه بخير ولايعانى من كورونا أو أى شئ .

وكان برنامج "ملعب اون " الذى يقدمه الاعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر قد اذاع حلقة مسجلة مساء الاربعاء دفعت البعض لترديد شائعات أصابة متعب الذى أكد أنه سليم .