الامارات | رازوفيتش: مواجهة عجمان في صدارة المباريات الصعبة للوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: مواجهة عجمان في صدارة المباريات الصعبة للوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش في تصريح صحافي اليوم أنه "حينما نتحدث عن المباريات الصعبة التي تواجه فريقه في بطولة الدوري، فيجب أن نضع مواجهة عجمان في مقدمة المباريات الصعبة التي نلعبها".

وتابع: كما تعلمون لعبنا ضدهم مباراة ودية وقد خسرناها على مستوى النتيجة، والحافز لديهم سيكون أكبر في مباراة السبت، لأنهم لم يحققوا الفوز في أي مباراة وسيأتون إلى ملعبنا ولديهم دوافع قوية للحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف: "يجب أن نلعب بطريقة ذكية ونهتم كثيراً بالدوافع التي سيتمتعون بها حتما، عجمان من الفرق التي تُحسن اختيارات لاعبيها وقد شاهدنهم في العديد من المباريات لتحليل أداءهم وهم أقويا للغاية من على الأطراف، هذا المنافس يستحق بالفعل نقاطا أكثر مما حصل عليها حتى الأن، كانوا يهدرون الفرص في كل مباراة ولو سجلوا منهم لتغيرت وضعيتهم في ترتيب جدول الدوري".

وأشار: "المهم بالنسبة لي أن نكون في أفضل مستوياتنا وأن نبذل أقصى ما لدينا على مدار الـ90 دقيقة لتحقيق أفضل نتيجة وهي الفوز، عملنا في الفترة الماضية على توصيل تلك الرسالة للاعبين وأعتقد أنهم جاهزون لتلك المباراة".

وحول موقف اللاعب خليل إبراهيم من المشاركة أمام عجمان، قال: للأسف خليل إبراهيم تعرض للإصابة في مباراة الوصل، وهو ليس جاهزاً لمباراة عجمان وقد يكون بحالة أفضل في المباريات المقبلة".

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