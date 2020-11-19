شكرا لقرائتكم خبر عن في أول تصريح لـ«الحضري» بعد إعلان اعتزاله: «هفضل طول حياتي نمبر وان» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النجم عصام الحضري بعد قرار اعتزاله كرة القدم، إنه سيظل يمارس التدريبات بشكل يومي لأنه نمبر وان.

وأضاف «الحضري» نجم ناديي الزمالك والأهلي السابقيين، إنه هو نمبر وان «وهفضل نمبر وان طوال حياتي».

وكان «الحضري»، اليوم الخميس، يمارس التمارين في الجيم مع النجم شادي جميل.

يذكر أن «الحضري» أعلن اعتزاله كرة القدم بعدما حقق في سجلة الكروي أرقام قياسية كبيرة كان أخرها تمثيل مصر في كأس العالم الماضي وحصوله على 4 بطولات مع المنتخب الوطني المصري لكأس أفريقيا، كما حصل على الدوري المصري مع الأهلي ولعب للزمالك والمصري والأسماعيلي ،وسيون السويسري والهلال السوداني.