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«أجايي» يتدرب في الجيم ويؤدي جلستي علاج طبيعي

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بأداء جلستي علاج طبيعي والتدريب في الجيم، على هامش مران الفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وكان «أجايي» قد تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء أمس، وخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران.

ويقوم «أجايي» بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة أبوقير في كأس مصر، ثم لقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

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