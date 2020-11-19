«أجايي» يتدرب في الجيم ويؤدي جلستي علاج طبيعي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بأداء جلستي علاج طبيعي والتدريب في الجيم، على هامش مران الفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وكان «أجايي» قد تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء أمس، وخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران.
ويقوم «أجايي» بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة أبوقير في كأس مصر، ثم لقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
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