شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام «معلول» فى تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن التونسي على معلول، لاعب الفريق، سينتظم في مران الفريق بعد غدٍ السبت، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده وخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.
وواصل فريق الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة في كأس مصر، المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.
يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة الكأس.
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