شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو ينتظم في مران الأهلي الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في مران الفريق غدًا، وفقًا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.
وخاض منتخب أنجولا مواجهتي الكونغو الديمقراطية، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون ٢٠٢٢.
وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
وخضع فريق الأهلي لاختبار «رابيد تيست» قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص باتحاد الكرة، الذي يلزم جميع الفرق بإجراء مسحات طبية أو تحليل «رابيد تيست» قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,613
-
تعافي
101,421
-
وفيات
6,495
كانت هذه تفاصيل خبر جيرالدو ينتظم في مران الأهلي الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.