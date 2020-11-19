شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو ينتظم في مران الأهلي الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في مران الفريق غدًا، وفقًا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وخاض منتخب أنجولا مواجهتي الكونغو الديمقراطية، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون ٢٠٢٢.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وخضع فريق الأهلي لاختبار «رابيد تيست» قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص باتحاد الكرة، الذي يلزم جميع الفرق بإجراء مسحات طبية أو تحليل «رابيد تيست» قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.