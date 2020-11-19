شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب تحذيري من الأهلي للكاف قبل النهائي الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسلت إدارة الأهلى خطاب إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» لإبداء تخوفها من التحكيم في النهائى الإفريقي أمام الزمالك المقرر يوم 27 نوفمبر الجارى، وطالبت بضرورة تعيين حكام أصحاب خبرة ويتميزون بالكفاءة في إدارة اللقاءات.
وأسند الأهلى في خطابه وقائع تحكيمية متعددة في أوقات سابقة والتى حملت ظلماً واضحاً للأهلى، من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.
وشدد الأهلى على ضرورة مراعاة العدالة التحكيمية خاصة أن النهائي المقبل سيكون مختلف لكون المنافس فريقا مصريا وسيقام في مصر، ودائماً ما تأخذ مباريات الفريقين طابع الإثارة سواء في الدورى المحلي أو على المستوى القاري، وفضل الأهلي توصيل مخاوفة للكاف قبل اختيار الطاقم التحكيم المقرر أن يدير المباراة حتى يأخذ الكاف في الاعتبار المخاوف التي أبداها النادى ويتم المفاضلة بين أكفأ العناصر التحكيمية على مستوى القارة الإفريقية .
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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