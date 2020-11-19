شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يظهر في الأهلي.. وجلسة مع «عبدالحفيظ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، اليوم الخميس، في مقر النادي بالجزيرة، بعد وصوله إلى القاهرة، أمس، لبدء مشواره بشكل رسمي مع الفريق.

وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على عقد جلسة منفردة مع اللاعب قبل بدء مشواره بشكل رسمي مع الفريق، وتحديد البرنامج الخاص بتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وتابع «بانون» مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.