شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جاهزية مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي في موعده المحدد في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وقال الوزير، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «المباراة ستقام في موعدها ولم نطلب تأجيل المباراة لأي سبب من الأسباب سواء لحالة الطق أو جائحة كورونا كما ردد البعض، مؤكدا أن كل ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ولا تعدو إلا أن تكون مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة».

ولفت «صبحي» إلى أن البعض يحاول بث أكاذيب وشائعات مغرضة، الهدف منها إحداث بلبلة في الرأي العام، مطالبًا الجميع بتحمل مسؤولياته تجاه وطنه ومهنته وقال: «نواجه كما غير طبيعي من الشائعات والأكاذيب ينسبها البعض لوزارة الرياضة ولوزير الرياضة دون أدنى مسؤولية»، مؤكدًا أن «وزارة الرياضة لديها من الشجاعة والشفافية ما يمكنها من إعلان أي قرارات أو طلبات بشكل رسمي».