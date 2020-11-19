شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: الكرة المصرية تعيش طفرة غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة شكلت لجنة خاصة من الوزارة بالتعاون مع اتحاد الكرة وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، من أجل التنسيق للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي ودعم الحدث الذي يحدث لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية.

وتابع وزير الشباب والرياضة: «المباراة ستقام بشكل رسمي على استاد القاهرة المجهز على أعلى مستوى وبأحدث الطرق والأساليب للتعامل مع أي ظروف طارئة تخص حالة الجو أو سقوط أمطار» .

ووعد الوزير بخروج النهائي الإفريقي في شكل يليق بمصر وعراقة وتاريخ مصر الكروي في القارة السمراء، مؤكدًا أن الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها على مستوى كرة القدم سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية لاسيما بعد فوز المنتخب الأوليمبي على البرازيل في إنجاز تاريخي، فضلاً عن اقتناص المنتخب الأول 6 نقاط من مباريات توجو وتأهل الأهلي والزمالك وبيراميدز لنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية.