شكرا لقرائتكم خبر عن «لبيب» يكشف حقيقة تأجيل مونديال اليد في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر في يناير المقبل، أنه لا نية لتأجيل المونديال، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال «لبيب» في بيان رسمي: «لا توجد أي احتمالات حتى الآن، أو تعليمات من الاتحاد الدولي بشأن إلغاء البطولة، الأمور تسير بشكل طبيعي نحو إقامتها في موعدها».

وأضاف: «لجنة الاتحاد الدولي زارت كافة الملاعب وأبدت رضاها عن المستوى الذي وصلت إليه الصالات الأربع، والإنجاز الذي حدث بهم، ولم يكن لديها أي تعقيب سواء على المدرجات أو أرضية الملعب أو المركز الإعلامي».

وعن احتمالية اعتذار أيٍ من دول أوروبا عن المشاركة في ظل تأزم الوضع الوبائي مع انتشار الموجة الثانية للجائحة، قال: «هناك 3 جهات تتخذ القرارات هي الاتحاد الدولي ووزارتي الصحة والشباب والرياضة في مصر، وأخيراً مسؤولي الدول المشاركة».

وأكد: «لم يصلنا أي شيء في هذا الشأن حتى الآن».

واختتم «لبيب» بيانه: «الوضع الوبائي يتغير يوما بعد يوم، وبالتالي الأمور لن تتضح الآن بأي شكل من الأشكال، الأمور ستكون أكثر وضوحا قبل البطولة بـ3 أسابيع أو أسبوعين».