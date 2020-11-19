شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعقد جلسة مع أكرم توفيق.. واللاعب يوقع حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد أكرم توفيق، لاعب وسط النادي الأهلي، العائد من الإعارة، جلسة مع لجنة التخطيط لتجديد تعاقده مع النادي، وعلمت «المصري اليوم» أن أكرم توفيق سيحصل على 4 ملايين في العام مع الزيادة السنوية، فيما سيكون العقد الجديد حتى 2025. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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